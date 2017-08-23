Ответы на вопросы по капремонту домов были даны во время «прямой линии»

В этом году в Мурманске запланировано проведение ремонта 136 жилых домов, 28 из которых являются объектами культурного наследия. Генеральный директор Фонда капитального ремонта во время « прямой линии» ответил на вопросы горожан, касающихся реализуемого проекта и не только.

Звонки поступают в редакцию практически непрерывно. Вопросы чаще всего связаны с работой управляющих компаний. Но, не смотря на то, что Александр Емельянцев совсем недавно заступил на пост генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Мурманской области, отвечает позвонившим горожанам подробно и не спеша.

- Вопросы на «прямую линию» поступают самые разные, - поясняет Виктор Хабаров, главный редактор газеты «Вечерний Мурманск». – Например, как попасть в программу капремонта, что делать, если накопил большие долги за капремонт. Большой интерес читателей к нашей акции говорит о том, что эта тема волнует многих жителей областного центра. Поэтому, я думаю, «прямая линия» была полезна и для читателей, и для нового руководителя Фонда капитального ремонта.

При помощи такого диалога с горожанами руководство Фонда вычленяет болевые точки в работе, на устранении которых в первую очередь и будет сделан акцент, так как от работы Фонда зависит безопасность и комфорт горожан.

- Общая направленность вопросов, которые поступили на «прямую линию», касаются сроков и объёмов капитального ремонта, - отметил Александр Емельянцев, генеральный директор НКО «ФКР МО».

Каждую последнюю среду месяца руководитель регионального Фонда капитального ремонта осуществляет личные встречи с гражданами. Ближайшая встреча с мурманчанами пройдёт 30 августа по адресу: г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1.