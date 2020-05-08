Отжимаемся по разу за каждый прожитый день

За восемь дней с начала старта челленджа #рекордпобеды51 в Мурманской области самым популярным спортивным упражнением стали отжимания.

Напомним, по условиям акции участникам необходимо набрать общими усилиями 27 тысяч 394 отжимания – по одному разу за каждый прожитый день с момента окончания Великой Отечественной войны.

В Мурманской области, судя по публикациям в соцсетях, отжимаются все, вне зависимости от пола и возраста. Северяне отжимаются сольно, с одноклассниками, семьями и коллективами спортивных школ.