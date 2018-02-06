Отзывчивые мурманчане помогают юным северянам восстановить здоровье

12-летний мальчик Даниил благодаря отзывчивым людям и золотым рукам врачей-хирургов с каждым днём все увереннее стоит и шагает по полу. Благотворительная акция «Помоги спасти жизнь ребёнка» продолжается и каждый может принять в ней посильное участие.

Даниил Агеев учится в пятом классе. Как и многие мальчишки его возраста, он любит пошалить и пошуметь с друзьями на переменке, поиграть на планшете, но на уроках он очень серьёзен и сосредоточен, потому что мечтает стать учителем математики.

- Люблю я числа складывать, вычитать, делить, сейчас изучаю дроби, - рассказывает о своих интересах в школе Даниил Агеев, ученик.

Даня Агеев - один из первых героев проекта «Арктик-ТВ». Зрители нашего телеканала могли наблюдать за его историей ещё в 2010 году. Тогда мальчику не было и 5 лет. Благодаря огромным усилиям отца, ребёнок каждый день побеждает ДЦП и проходит реабилитации. Отметим, что сам Владимир никогда не жаловался, поэтому нашим журналистам приходилось прикладывать много усилий, чтобы выяснить, чем отзывчивые люди могут помочь отцу-одиночке.

Сейчас Даниилу 12 лет. Он жизнерадостный, активный мальчик, и даже катается на лыжах. В скором времени он планирует записаться в спортивную секцию, а раньше об этом он мог только мечтать. Но чуть меньше месяца назад Даниилу повезло стать пациентом тульских врачей из Института клинической реабилитологии. Они оказывают помощь ребятам, страдающим ДЦП.

- В январе, после новогодних праздников, сыну сделали операцию, - рассказывает Владимир Герасимов, папа мальчика. - Он сначала ничего не замечал, а вот со временем сам начинает отмечать, что стал лучше ходить, больше появилось самостоятельности, теперь уже начинает сам передвигаться. Подвижность его улучшилась. Спасибо докторам за то, что они сделали.

Помощь хирургов стала возможной благодаря средствам, собранным во время акции «Помоги спасти жизнь ребёнка». Напомним, городской проект стартовал 6 лет назад, в нём принимают участие организации и предприятия заполярной столицы, а также неравнодушные горожане. Во многих общественных местах установлены пластиковые боксы, их ещё называют «Добрые сердца», именно туда любой желающий может внести посильную помощь. Каждая, даже незначительная сумма может спасти жизнь ребёнка.