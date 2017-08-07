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День за днём с «Арктик-ТВ»07.08.17 19:30

Отзывчивые мурманчане помогли Диме Григорьеву выехать в Москву на обследование и лечение

Повод для гордости – зрители «Арктик-ТВ» за четыре дня собрали для подопечного нашего телеканала 50 тысяч рублей. Напомним, на прошлой неделе редакция объявила акцию «Сто человек – по сто рублей» от безвыходности. Диме Григорьеву нужно было срочно ехать на обследование в Москву, однако денег на билеты у семьи не было. Промедление могло обойтись очень дорого – приступы эпилепсии у подростка участились и стали сильно влиять на ребёнка.

Наша благотворительная акция стартовала 1 августа, а уже сейчас Дима с мамой находятся в Москве. Мы проводили наших героев на поезд и пожелали удачи. Эта поездка стала возможной только благодаря нашим зрителям.

Марина Григорьева листает отчёты о поступлении средств, она до сих пор не верит, что пришло  285 сообщений: «85 человек отозвались на беду и перевели  по 50, 100, 500, 1000 рублей. Были суммы и больше. Несколько человек передали по 10 тысяч рублей!».

Деньги на билеты до Москвы собрали уже за сутки до отправления поезда. Когда после объявления акции посыпались сообщения и звонки, Марина Валентиновна даже растерялась. Она привыкла, что на зов о помощи реагируют два-три человека, а в этот раз – целая армия добрых людей. Пенсионерка впервые за долгое время почувствовала, что не одна сражается за здоровье сына. И даже Дима в тот день не смог сдержать слез.

За 4 дня о Диме узнали тысячи людей, удалось собрать 50 тысяч рублей. Эти деньги пригодятся при покупке дорогих лекарств и проживании в Москве во время лечения. На оставшиеся  деньги Марина Валентиновна планирует купить школьную одежду для Димы.  Но сначала самое главное – определить масштабы ухудшений здоровья мальчика. Уже с понедельника Дима находится в Российской детской клинической больнице.

Желаем удачи нашему другу и ждём его возвращения домой.

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