Отзывчивые северяне готовы поддержать обездоленных земляков

Об организациях, которые помогают людям без определенного места жительства, мы уже упоминали. Там кормят, дают ночлег и одежду. Некоторые даже занимаются трудоустройством и восстановлением документов бездомных. Но главное в этом процессе, желание самого человека изменить жизнь, а вот с этим, как водится, не всегда все однозначно.

Среди жителей Мурманска, вопреки словам бездомных, есть отзывчивые люди. Они всегда готовы помочь нуждающимся. Особенно, если те остались без крыши над головой. Например, участники религиозной организации «Армии спасения» каждую пятницу на Жилстрое и на улице Лобова организуют раздачу еды бездомным. Обычно здесь собирается примерно 50 человек. Их кормят горячими супами, кашами, дают чай… И читают молитвы. А ещё волонтёры выдают бездомным одежду.

Оксана Рубанникова, социальный работник местной религиозной организации евангельских христиан «Армия Спасения» в Мурманске: «Люди Мурманска жертвуют вещи, замечательные вещи. Что-то идёт на продажу, чтобы места для инвалидов создать в «Спатексе», а что-то - на раздачу. Люди могут прийти к нам в церковь, в корпус «Армии спасения», и взять сколько им нужно. Единственно, нужно записаться, чтобы толпы не было».

Если не многие слышали про «Армию спасения», то про общественную благотворительную организацию «Улица», наверное, знают все. С 2008 года волонтёры не только устраивают раздачи горячих обедов для бездомных и дают им одежду, они также помогают людям в юридических вопросах. Но по наблюдениям волонтёров, далеко не всем можно помочь вернуться к нормальному образу жизни.

Валерий Бабурин, руководитель общественной организации помощи бездомным «Улица»: «Что касается людей, которые живут многие годы на улице, это так называемый «придонный слой» – люди, которые живут в подвалах. С ними сложнее. Там нужна серьёзная работа по адаптации, реабилитация необходима таким людям. Они должны быть в каком-то стационаре и с ними нужно работать длительное время».

Однако, если человек вышел из мест лишения свободы, но остался без крова, с ним будет проще работать, потому что он ещё не утратил навыков социализации. И сам желает вернуть прежнюю жизнь.

Руководитель общественной организации Валерий Бабурин отмечает, что по количеству требуемой одежды можно сделать вывод, что большинство мурманских бродяг – это мужчины. Но сосчитать, сколько всего в нашем городе бездомных, невозможно.