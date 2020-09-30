Отзывчивые северяне поддерживают своих земляков

Отзывчивых мурманчан призвали поделиться продуктами с бездомными и малоимущими соотечественниками. Представители организации «Улица» и волонтёры организовали очередной благотворительный сбор. Собранные продукты будут использованы для организации регулярных благотворительных обедов, также из них сформируют пайки для нуждающихся северян.

Оказаться без средств к существованию может каждый. В Мурманске так вынуждены жить десятки людей. Часть из них - бездомные. Одни возвращаются из тюрьмы к разбитому очагу, других обманывают и выставляют на улицу родственники, третьи теряют всё на почве близкой дружбы с алкоголем. Каждый из них нуждается в помощи от сограждан. Такую поддержку оказывает благотворительная организация «Улица».

Валерий Бабурин, руководитель общественной организации помощи бездомным «Улица»: «Разные есть бездомные. Есть те, кто живёт на улице, им сложнее готовить продукты. Им надо что-то горячее и на один раз. И, конечно, таким людям больше нужна одежда, особенно в нашей климатической зоне. Тот, кто более социализирован, он пока ищет работу, ему нужно как раз месяц продержаться, грубо говоря. Например, вышел человек из тюрьмы, хотя бы месяц нужно ему что-то кушать. Не думать об этом, пока он устроится, заработает. У всех по-разному».

Официально бездомных никто не учитывает. Только на благотворительные обеды, которые устраивает организация «Улица», приходят порядка ста человек. Фактически нуждающихся намного больше. Выживать им удаётся, в том числе и благодаря неравнодушным мурманчанам. Они уже за первые 10 минут акции принесли к пункту сбора больше десяти пакетов, забитых продуктами.

Михаил Журавлёв, мурманчанин: «Мы представители Управления федерального казначейства по Мурманской области. Просто увидели, что ребята разместили объявление об акции. Решили от нашей организации хоть как-то помочь тем людям, которые нуждаются больше, чем мы».

Причины помогать землякам у каждого свои. Ольга Гаркуша, например, делает это, потому что на примере своей семьи знает, что такое голод. Ей об этом рассказывала бабушка, которая в годы Великой Отечественной войны была ребёнком.

Ольга Гаркуша, мурманчанка: «Моя бабушка родилась во время войны. И она мне очень часто рассказывала, даже несмотря на то, что была маленькой, она ребёнок войны, какой был сильный голод. Она жила на Украине, как им не хватало еды. И в память об этом я всегда стараюсь участвовать в таких акциях».

Кроме продуктов принимает организация «Улица» и одежду. Её тоже впоследствии передают нуждающимся людям. Особенно актуально это сейчас, когда в Заполярье наступают холода и согреться для бездомных становится настоящей проблемой.