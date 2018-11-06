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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.11.18 19:30

«Овощной салат» оказался до смешного «вкусным»

В «Лапландии» прошёл фестиваль Мурманской региональной лиги КВН.

Череда выходных и праздничных дней закончилась прекрасным праздником юмора. В «Лапландии» прошёл долгожданный полуфинал Мурманской региональной Лиги КВН. Шесть лучших команд сезона этого года боролись за право выйти в финал и получить шанс отправиться в Сочи для участия во Всероссийском фестивале.

После того, как «Сборная города Мурманска» и «Морская академия» успешно выступили в Телевизионной лиге КВН, многие жители нашего город ещё больше полюбил эту игру. Об этом можно судить не только по количеству новых команд - участников регионального этапа,  но и по возросшему уровню шуток, которые звучали со сцены.

В «Лапландии» состоялся  полуфинал, где шесть команд боролись за право стать лучшими. «Мы наконец-то вернулись с летних каникул, - говорит Сергей Сачков, организатор Мурманской региональной лиги КВН. -  КВН снова возвращается в Мурманск, мы встречаемся на полуфинале нашей региональной Мурманской лиги КВН. Сегодня к нам приехали гости из Петербурга, ребята из ЗАТО Александровск и, конечно же, наши любимые мурманские команды, которые будут выяснять, кто смешнее, кто готов пройти в главную игру сезона. …Мы очень надеемся, что команды, которые сегодня здесь будут сражаться в юмористической баталии, совсем скоро тоже окажутся на главном канале нашей страны».

Команды не только стремятся попасть на телевидение, но и лично испытать на себе все радости жизни популярного КВНщика. Пока же юмористы живут сегодняшним днём и активно применяют это качество не только в повседневности, но и в своих выступлениях, добавляя им актуальности и остроты.

«Каждое выступление по-своему невероятное, уникальное и интересное, - комментирует ход игры Леонид Мостовой, директор МАУ МП «Дом молодёжи». - Есть шутки на злобу дня. Мне кажется, что зритель, который сегодня пришёл в замечательный дворец «Лапландия», найдёт ту команду и тот юмор, который им понравится и будет по душе».

Ведущим полуфинала выступил капитан команды «Сборная города Мурманска» Герман Иванов, который не понаслышке знает все особенности пути к вершинам КВН. Сами же участники активно шутили на различные темы, включая футбол, ЖКХ и политику.

Финал Мурманской региональной лиги КВН состоится в начале декабря, поэтому у команд ещё есть время собрать новый материал, отрепетировать его и представить зрителям свои самые лучшие шутки. В этот раз лучшими стали Питерцы из «Овощного салата», и мурманская сборная «Для Вас», третье место поделили «Клуб одиноких сердец» и «Сверхразум». 

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