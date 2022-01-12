«Озеленить» свой университет сможет любой студент

Стартует вторая волна Всероссийского конкурса студенческих экопроектов «Мой зелёный вуз».

Принять участие в конкурсе могут как уже реализованные, так и только разработанные проекты. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте, собрать команду от 3 до 10 человек, ознакомиться с методическими рекомендациями, разработать и подать проекты на конкурс. Подробности, а также требования к оформлению инициатив, можно найти на сайте мойзеленыйвуз.рф.

Екатерина Олейник, координатор программы «Зелёные вузы России»: «Программа «Зелёные вузы России» приглашает всех желающих студентов принять участие во Всероссийском студенческом конкурсе эко-проектов «Мой зелёный вуз». С помощью него вы разработаете реальные практические решения по озеленению своего образовательного учреждения. Вас ждёт 7 направлений, методические рекомендации, вебинары и экспертное жюри. Лучшие работы будут рекомендованы администрации вуза, а мы вас обязательно поддержим. Присоединяйтесь к нам».