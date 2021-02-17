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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.02.21 19:30

Озеро Канентъявр поглотило спецмашину и её водителя

16 февраля во время снегоуборочных работ спецтехника провалилась в озеро Канентъявр. Трагедия произошла в районе 49 км автодороги «Кола – Серебрянская ГЭС».

Официальные пресс-релизы максимально сухо сообщают о том, что произошло недалеко от Мурманска на озере Канентъявр. Это примерно 49-й километр Серебрянской автодороги. Автомобиль спецтехники на базе «УРАЛ» затонул в озере на 10-метровой глубине. В нём находился водитель, который не смог выбраться из кабины и утонул, сообщил Алексей Баринов, начальник отдела информации и связи с общественностью ГУ МЧС России по Мурманской области.

Дочь погибшего Елизавета Анисимова на своей странице в «Инстаграм» опубликовала пост. Она рассказала, что её отец много лет спасал людей, застрявших на заснеженных дорогах области, а в этот раз его направили чистить лёд на озере у усадьбы «Канентъявр».

Журналисты путем несложных манипуляций определили, что на замёрзшем водоёме располагается площадка для занятий зимним дрифтом на автомобилях «БМВ». Это удовольствие, судя по прейскуранту на официальном сайте компании, не дешевое и, видимо, для кого-то очень важное. Можно предположить, что важнее, человеческой жизни. Впрочем, чистил ли водитель утонувшего шнекоротора снег именно для «БМВ», или кого-то другого, не так уж и важно.

«Мой папа закончил уборку снега на шнеке к просмотру губернатора и ехал домой, но кому-то понадобилось чистить лёд – озеро на базе «Аврора», где, насколько я знаю, скоро должны были быть гонки... Многотонный шнек послали на лёд! И как, оказалось, отправляли на опаснейшую работу неоднократно!», - выдержка из сообщения дочери погибшего.

Крик души девушки, потерявшей отца, услышал губернатор Андрей Чибис. Он отреагировал на её пост на своей странице в «Инстраграм». Он выразил соболезнования и отметил, что власти приказа об опасном выходе на лёд не давали.

 

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