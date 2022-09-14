Озеро Среднее приобретает великолепную огранку

Озеро Среднее – одно из любимых мест среди горожан. И это неудивительно, ведь отсюда открывается красивая панорама на водную гладь и сопки. Однако, этому месту не хватало благоустройства, его начали облагораживать в апреле этого года в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Все работы затронут 4 тысячи квадратных метров территории зелёной зоны у озера Среднее.

В рамках национальной программы «Формирование культурной городской среды» в Мурманске на завершающем этапе благоустройство территории у озера Среднее.

Озеро Среднее – одно из любимых мест среди горожан. И это неудивительно, ведь отсюда открывается красивая панорама на водную гладь и сопки. Однако, этому месту не хватало благоустройства, его начали облагораживать в апреле этого года в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Все работы затронут 4 тысячи квадратных метров территории зелёной зоны у озера Среднее.

Оценить ход ремонтных работ сегодня на объект приехал глава администрации города.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Мы видим, что мы двигаемся в том графике, который для подрядной организации установлен. Большинство работ уже завершены, порядка 80% уже завершено. Наиболее сложные, в том числе, подготовка всех оснований, подготовка и установка самой набережной. Сейчас уже устанавливается детская площадка, чуть позже смонтируют спортивную зону».

Неблагоприятные для ремонтных работ погодные условия не должны сдвинуть срок сдачи объекта.

А насладиться старыми видами на новой набережной у озера Среднего можно будет уже в октябре этого года.