Озгюном Талу: в Турции ещё есть огромное количество мест, которые необходимо открыть для себя северянам

Сегодня заместитель главы администрации г. Мурманска Людмила Левченко провела рабочую встречу с генеральным консулом Турецкой Республики в Санкт-Петербурге Озгюном Талу. Главный вопрос повестки – развитие новых направлений сотрудничества в сфере рыбохозяйственного комплекса, судостроения и туризма.

Турция входит в десятку крупнейших экономических партнёров Мурманской области по итогам 2021 года, отмечают специалисты. Главным вопросом остаётся – развитие новых направлений сотрудничества в сфере рыбохозяйственного комплекса, судостроения и туризма.

Озгюн Талу, генеральный консул Турецкой Республики в Санкт-Петербурге: «Мы хотим развивать экономические и торговые отношения и с Мурманском, и с Мурманской областью».

Генеральный консул Турецкой Республики в Санкт-Петербурге Озгюн Талу прибыл с рабочим визитом в Мурманскую область несколько дней назад. По словам властей, приоритетами в отношениях столицы Заполярья, например, с городом Аланья остаётся культурное сотрудничество. Особое внимание уделяется оздоровлению мурманчан – детей и подростков.

Озгюн Талу, генеральный консул Турецкой Республики в Санкт-Петербурге: «Между одним из университетов Аланьи и арктическим университетом Мурманска были подписаны соглашения о сотрудничестве».

Аланья имеет возможности предоставить все условия для организации учебно-тренировочных лагерей для мурманских спортсменов. Не менее важная новость - сотрудничество в сфере туризма.

Озгюн Талу, генеральный консул Турецкой Республики в Санкт-Петербурге: «Я знаю, что жители Мурманска, также как и многие жители России, летом ездят в Турцию, поэтому наши пляжи, наше солнце, тёплое море они так известны у северян. Но в Турции ещё есть огромное количество мест, которые необходимо открыть для себя, которые заслуживают этого и стоит работать именно над этим».

Встреча с представителями администрации города Мурманска станет для представителя дипмиссии последней рабочей в этой поездке. До этого генконсул обсуждал деловые вопросы с главой региона и министрами областного правительства.