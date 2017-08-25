Оживает в школах жизнь

До 1 сентября остаётся ровно неделя. В следующую пятницу порог школы в первый раз перешагнут мурманские первоклассники и для них, и для их родителей это волнующий момент.

Накануне 1 сентября переживают не только будущие первоклашки, но и их мамы и папы. Остаются считанные дни, чтобы докупить недостающие канцелярские принадлежности, школьную форму и подготовить будущему ученику рабочее место.

Мурманчанка Екатерина Черемная переживает не так, как остальные родители, – она уже не в первый раз отправляет ребёнка в школу. Её старшая дочь учится в 8-м классе. А вот маленькому Сергею только предстоит узнать, что такое быть первоклассником. «Он ждёт-ждёт этого момента. Но у нас всё готово: форма куплена, портфель собран. Всё, вперед!», – уверенно говорит Екатерина Черемная.

Учителя тоже находятся в ожидании новых учеников. Чтобы помочь родителям будущих первоклашек, в школе № 5 сегодня состоялось внеплановое собрание.

Будущие ученики, педагоги и родители познакомились между собой, обсудили волнующие вопросы и осмотрели здание, где предстоит учиться малышам. Родителей успокоили: учителя настоящие профессионалы, которые не только дадут детям необходимые знания, но и в обиду не дадут.

- Родители очень взволнованы, очень переживают, весь июль-август названивают в школу, - рассказывает Ирина Ускова, директор школы № 5. – Некоторые переспрашивают по два-три раза, про школьную форму спрашиваю, про какие-то письменные принадлежности, про время занятий. Главная цель сегодняшней встречи - снять напряженность родителей, понизить уровень их тревожности.

Всего 1 сентября порог пятой школы перешагнут почти тысяча учеников, 75 из них – первоклассники.

30 августа во всех школах Мурманска традиционно состоится пробный день, дети смогут познакомиться с будущими учителями, узнать правила поведения, а родители узнать последние нюансы перед стартом новой школьной жизни.