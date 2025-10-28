Ожившие фотографии: предпремьерный показ документальной киноленты об Измаиле Зайдулине провели в Полярном

Именно от берегов заполярного города отправилась в непредсказуемое и стратегически значимое плавание Щ-423.

Несколько лет серьёзной подготовки потребовалось сотрудникам музея имени Маринеско в Санкт-Петербурге, чтобы приступить к созданию документального фильма о невероятном подвиге советских подводников, который, к слову, так и не был оценен руководством флота и страны по достоинству.

Главная сложность, подчеркивает продюсер, практически полное отсутствие фото и видеоматериалов. Режиссёру монтажа пришлось пойти на хитрость – использовать возможности искусственного интеллекта.

Анна Федорова, режиссёр и продюсер документального фильма «Первый переход», г. Санкт-Петербург: «Мы использовали фотографии из архива нашей героини, на основе этих фотографий были созданы ожившие картинки. Даже видео это не назовёшь, это ожившие фото».

В августе 1940 года, пройдя перепрошивку корпуса и серьёзную техническую модернизацию, подводная лодка Щ-423 под руководством талантливого командира Измаила Зайдулина отправляется из Полярного кратчайшим Северным морским путем во Владивосток. Однако это не первый стахановский поступок командира. Так, готовясь к предстоящей войне, подводные силы выполняли одну из главных задач — как можно дольше сохранить боевую готовность подлодок вдали от берега и во льдах. Рекорды автономности на «Щуках» ставили подводники на Тихоокеанском флоте. Измаил Зайдулин совершил самую продолжительную автономку без подготовки, за что сначала был отмечен орденом Красной Звезды, а после… репрессирован. Его успехи приравняли к служебной халатности.

Варвара Семенова, участник кинопоказа, г. Полярный: «Интересный путь, несмотря на то что он получил тюремный срок за свой подвиг, был до конца предан стране и погиб, отдавая долг Родине».

Впрочем, амнистированный и восстановленный в должности капитан 2 ранга неспроста стал руководителем беспрецедентной операции. В случае неудачи на бывшего заключённого можно было с лёгкостью повесить ещё одну невыполненную задачу. Самой большой трудностью стало, по мнению создателей фильма, уместить в киноленту и историю жизни Зайдулина, и героический первый переход «Щуки» по Северному морскому пути.

Предпремьерные показы провели одновременно в музеях страны, которые приняли участие в создании ленты: это учреждения городов Санкт-Петербурга, Полярного, Мурманска и Владивостока. Также просмотрели документальное кино севастопольцы, запланирован показ и на родине капитана «Щуки» – в Казани.

Анна Федорова, режиссёр и продюсер документального фильма «Первый переход», г. Санкт-Петербург: «По крайней мере, ты это знаешь, к этому уважительно относишься и стараешься этих ошибок не допускать. Не пускаешь на самотёк. Мы постарались сделать это качественно. И отдать дань уважения этой профессии – военным морякам. С этой целью и создавался этот фильм».

Завершился уникальный переход 17 октября 1940 года - больше шестисот восьмидесяти миль подлодка прошла во льдах. Измаил Зайдулин, спустя несколько лет, принял трагическую смерть от ошибки советских лётчиков, посчитавшим в 1944 году его катер вражеским. Зайдулина сбили с борта, смертельно ранив.

Память о своём дедушке заботливо бережет внучка командира, материалы из семейного архива которой и легли в основу документального фильма «Первый переход».