Ознакомительную экскурсию на водозаборной станции ГОУП «Мурманскводоканал» провели для учащихся Мурманского политехнического лицея

Заполярные школьники посетили одно из подразделений «Мурманскводоканала» - крупнейшего предприятия региона, расположенного в посёлке Молочный. В рамках профориентационной работы состоялась встреча учеников политехнического лицея со специалистами. Они, в свою очередь, провели для ребят ознакомительную экскурсию по одной из водозаборных станций.

К слову, именно она обеспечивает водой областной центр и весь Кольский район.

Артём Кузьмин, начальник отдела по связям с общественностью ГОУП «Мурманскводоканал»: «К нам очень часто обращаются различные школы, гимназии с просьбой провести для ребят профориентацию. Мы никогда не отказываем. Стараемся как можно больше времени уделять молодёжи и подрастающему поколению, потому что им предстоит определяться в будущем со своей профессией».

Главная часть экскурсии была посвящена знакомству школьников с ключевыми процессами водозаборной станции. Ученикам подробно рассказали о том, как из реки вода поступает в квартиры жителей, какой путь обработки она проходит.

Дарья Филиппова, ученица Мурманского политехнического лицея: «Я узнала о том, как это работает, как ко мне в дом попадает вода, что я пью. Я убедилась, что вода очень чистая».

Более того, им предоставили уникальную возможность увидеть лабораторию, где сотрудники учреждения ведут контроль качества, а также имеющееся на объекте высокотехнологичное оборудование.

Возможно, кто-то из ребят заинтересуется работой предприятия, а в будущем, после окончания вуза или ссуза, придёт сюда на работу, например, инженером. Такие специалисты всегда нужны, ведь помимо водозабора и контроля качества воды организация занимается обновлениями старых и строительством новых сетей.