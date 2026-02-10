Пациентов с аритмией, по словам врачей, с каждым годом становится всё больше

Аритмия сердца – одно из самых распространенных сердечно-сосудистых заболеваний. С каждым годом в областной клинической больнице имени Баяндина становится все больше пациентов с подобным недугом.

Об аритмии сердца и о том, как врачи борются за жизнь людей, в нашем сюжете.

Аритмия сердца – это заболевание, при котором нарушается частота, ритм и последовательность работы сердечной мышцы. В норме сердце бьётся с частотой 60–100 ударов в минуту в состоянии покоя. Однако иногда эта система даёт сбой. Электрические импульсы могут формироваться неправильно, задерживаться в пути или вовсе блокироваться. Пациентов с аритмией, по словам врачей, с каждым годом становится все больше, во многом это связано с увеличившейся продолжительностью жизни. При этом сердечно-сосудистое заболевание не так просто отследить и обнаружить. Человек может чувствовать такие стандартные недомогания, как отдышка и не связывать это с сердцем.