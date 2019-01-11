Падают все, травмы получают многие

Во время новогодних праздников и последующие дни в мурманских травмпунктах зафиксирован рост пациентов. Число обращающихся к медикам за помощью увеличилось в два раза!

В мурманских травмпунктах значительно увеличилось число пациентов. Виной всему – изменчивые погодные условия, в результате которых улицы в прямом смысле слова стали похожи на катки. В основном северяне обращаются к травмотологам с ушибами и переломами конечностей, которые они получили, упав на скользких тротуарах и дорогах. В связи с этим сотрудникам учреждения приходится работать в усиленном режиме.

- Работы у врачей в эти дни было много. Если в обыкновенный зимний день мы принимаем по 50-60 человек, то в эти дни был отмечен практически двойной рост, - сообщил журналистам «Арктик-ТВ» Сергей Агеев, главный врач Мурманской городской поликлиники № 1. - Мы принимали в травмпункте около 86-90 пациентов в день.

Несмотря на это, очередей в травмпунктах нет. Для этого руководством медицинских учреждений принимается ряд дополнительных мер: вывод на работу дополнительного персонала, тесное взаимодействие с коллегами из других лечебных учреждений, оперативное решение проблем пациентов.

Что же касается пострадавших северян, то выделить какую-то группу граждан, подверженных травмированию, невозможно, так как погода может подготовить неприятный сюрприз каждому.

- Уровень травматизма распределяется по всем возрастным категориям граждан, - говорит Сергей Агеев, главный врач Мурманской городской поликлиники № 1. - Как правило, пожилые люди, пенсионеры в такую погоду стараются не выходить из дома, а молодёжь и люди трудоспособного возраста идут на работу. Вчера, например, у нас жители Поднебесной сидели, приехавшие к нам из Китая погостить. Падают все, травмы получают все.

Для того, чтобы всё-таки максимально обезопасить себя в этот период, эксперты рекомендуют быть особенно внимательными на улице, одевать обувь с нескользящей подошвой, обходить опасные участки дорог.