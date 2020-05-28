Пакет мер поддержки предпринимателей позволит не только преодолеть кризисный период, но и даст возможность в дальнейшем развиваться

Эта неделя в правительстве Мурманской области посвящена вопросам поддержки малого и среднего бизнеса. Эту тему глава региона обсудил и во время встречи с уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым и деловым сообществом.

Общение состоялось в формате видеоконференции. Губернатор Андрей Чибис рассказал о поддержке, которая была предпринята в отношении пострадавшего во время пандемии бизнеса. Пакет конкретных мер позволит не только преодолеть кризисный период, но и даст возможность в дальнейшем работать на Севере с более комфортными условиями налогообложения.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Нами принято принципиальное решение, мы ждём ответ от федерального центра по 7-процентному соцвзносу. Это будет прорыв, потому что это большое бремя для бизнеса, учитывая большой фонд для оплаты труда и полярок, который бизнес должен платить. Эти две меры создадут серьёзные условия для роста».