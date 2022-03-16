«Палки в колеса»! Жители домов №62 и №62а на проспекте Кирова бьют тревогу

Со дня на день жителей этих домов могут лишить права беспрепятственно въезжать в собственный двор.

«Палки в колеса» ставит один из местных предпринимателей, который утверждает, что право распоряжаться землей дала ему муниципальная власть, однако, никаких подтверждающих документов предоставлять он не собирается.

Кто прав, а кто виноват? Разобраться в ситуации решила съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Шлагбаум, место для которого уже активно подготавливают рабочие, должен появиться в ближайшее время. На его установке, по словам местных жителей, настаивает владелец автосервиса, находящегося вблизи домов №№ 62 и 62а на проспекте Кирова. Однако радоваться этому событию никто не спешит - с появлением преграды люди могут забыть о свободном въезде в собственный двор.

Игорь Буренко, представитель управляющей компании домов №№62 и 62а по проспекту Кирова: «Только автосервис будет определять, кому можно сюда заезжать, а кому нельзя. Жители, которые прожили здесь всю жизнь, теперь должны искать какие-то объездные пути искать, чтобы попасть в свои квартиры. Мало того, аварийно-диспетчерские службы, а дома газифицированы, это достаточно опасно».

Под удар, прежде всего, попадут пенсионеры. Среди них Татьяна Рыбакова, которая после операции на позвоночнике испытывает трудности при ходьбе, поэтому любыми возможными способами пытается облегчить себе жизнь.

Татьяна Рыбакова, жительница дома №62 по проспекту Кирова: «Пользуюсь не общественным транспортом, а такси. Я куда должна буду идти? Мало ли ко мне кто-то приедет, к подъезду меня довезёт, я должна буду оттуда с пакетами идти? Мне доставку делают из торговых центров, а они поставят шлагбаум и все? Это вообще ужасно».

Большим спросом придомовая стоянка пользуется и у посетителей Мурманской областной больницы. Это одно из немногих мест вблизи учреждения, где они могли ненадолго припарковать свою машину, а в случае установки шлагбаума, территория будет для них недоступна.

Олег Пелих, неравнодушный мурманчанин: «Сюда, в областную больницу, ездит вся область. Иногда привозят бабушек, которые еле ходят. Если здесь не будет нормальной стоянки, неограниченной шлагбаумом, то это будет лицо области. Сегодня они отсюда уезжают и оценивают работу областной власти. Я думаю, что это обязанность городских властей – сделать удобно, чтобы люди уезжали в область с хорошим настроением».

Официальное обращение от жителей подготовлено и направлено в администрацию города, а мы будем продолжать следить за развитием событий и дальше.