Палубные истребители Северного флота, проходившие подготовку в Крыму, вернулись в Мурманскую область

Под руководством опытного инструктора – одного из учеников легендарного лётчика Героя России Тимура Апакидзе и командира авиаполкаполка молодые и опытные пилоты тренировались взлетать и садиться на наземный тренажёр, имитирующий палубу авианосца.

Североморцы летали на учебно-тренировочном самолёте Су-25 УТГ и на боевых Су-33. Их подготовка продолжалась более месяца. За это время к посадкам на палубу авианосца удалось подготовить семь лётчиков, в том числе пятерых молодых пилотов палубной авиации. Все они совершили взлёты с корабельного трамплина на истребителе Су-33 и самостоятельно выполнили посадку на наземный тренажёр с зацепом троса авиафинишёра.