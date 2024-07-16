День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.07.24 19:30
Палубные лётчики Северного флота отработали ведение воздушного боя в небе Заполярья
В преддверии своего профессионального праздника - Дня авиации Военно-морского флота - лётчики корабельного истребительного авиаполка выполнили учебно-боевые полёты на палубных истребителях.
Они отработали лётную смену на аэродроме Североморск-1. В тренировке принимали участие как опытные, так и молодые лётчики, которые совершили по нескольку взлётов и посадок.
Пилоты на практике отработали тактические приёмы воздушного боя с выполнением боевого маневрирования. Оно применяется для ухода от атак истребителей и перехвата инициативы, а также перехвата и поражения высокоманевренных пилотируемых и беспилотных средств условного противника. Так же палубные лётчики выполняли отдельные фигуры сложного и высшего пилотажа и тренировали групповую слетанность. Часть полётных заданий истребители выполнили над акваторией Баренцева моря в полигонах боевой подготовки Северного флота.
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Последние комментарии
Константин Петрович
15.07.24 14:10
Что-то никак не меняется тренд убыли населения в нашей области. Нас всё меньше и меньше, а когда-то, в "плохие" времена СССР, в Мурманской области жили более миллиона человек!
Давид Осипович
28.06.24 14:39
Если Север - Судьба, то и на пенсии тут жить!!! А так это типа "#насевережить" пока на должности... Давайте называть вещи своими именами...
Антон
26.06.24 21:51
Так держать
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