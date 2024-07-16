Палубные лётчики Северного флота отработали ведение воздушного боя в небе Заполярья

В преддверии своего профессионального праздника - Дня авиации Военно-морского флота - лётчики корабельного истребительного авиаполка выполнили учебно-боевые полёты на палубных истребителях.

Они отработали лётную смену на аэродроме Североморск-1. В тренировке принимали участие как опытные, так и молодые лётчики, которые совершили по нескольку взлётов и посадок.

Пилоты на практике отработали тактические приёмы воздушного боя с выполнением боевого маневрирования. Оно применяется для ухода от атак истребителей и перехвата инициативы, а также перехвата и поражения высокоманевренных пилотируемых и беспилотных средств условного противника. Так же палубные лётчики выполняли отдельные фигуры сложного и высшего пилотажа и тренировали групповую слетанность. Часть полётных заданий истребители выполнили над акваторией Баренцева моря в полигонах боевой подготовки Северного флота.