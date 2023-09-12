Память народная: отреставрированы надгробные памятники двух капитанов подлодок, воевавших в годы Великой Отечественной войны у берегов Полярного

Захоронения воинов находятся на городском кладбище города воинской славы в губе Кислая.

В госпитале Полярного оборвалась жизнь 33-летнего военного моряка, инженера подводной лодки С-14. На похоронах в далёком 1945 году присутствовала тогда ещё совсем маленькая дочь Фёдора Олейника, и лишь спустя почти 60 лет родственники смогли установить точное место захоронения, до 2006 года не значившееся в документах.

Сегодня памятник с фото, на котором сурово смотрит молодой офицер -защитник Кольского Заполярья, отреставрирован. Неподалеку захоронен ещё один капитан 3 ранга и командир подводной лодки С-101 Павел Егоров, назначение он получил в 1942 году.

Валентина Коськина, директор Городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Это легендарная подводная лодка. У нас в музее собранно много информации об её экипаже, в том числе воспоминания, трепетно собранные Ольгой Зиминой, дочерью помощника командира лодки. Нам вдвойне приятно, что удалось отреставрировать эти воинские захоронения».

Во время Великой Отечественной войны под руководством Егорова экипаж корабля действовал дерзко и решительно, за время его командования лодка совершила три боевых похода, во время которых был потоплен немецкий пароход.

В этом году, благодаря средствам, выделенным в рамках муниципальной и федеральной программ на сохранение памятников истории, в Полярном удалось провести реставрационные работы на трёх мемориалах и двух надгробных памятниках. В планах комиссии муниципалитета по сохранению памяти защитников Отчизны продолжить работы на комплексах, требующих скорейших ремонтов. Например, погибшим членам экипажа подлодки К-19.