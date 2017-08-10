Память о раскулаченных крестьянах, высланных в Кировск, сохранится в камне монумента «Стена скорби» в Москве

Из заполярных Хибин в Москву отправится специальный груз - природный камень, для строительства памятника Жертвам политических репрессий.

Монумент «Стена скорби» станет первым общенациональным мемориалом. Проект утверждён президентом Российской Федерации.

Этот памятник представляет собой двухсторонний рельеф из фигур, просветы в форме силуэтов оставляют место для тех, кто уцелел. По задумке авторов, пространство вокруг мемориала вымостят природным камнем из разных уголков страны, связанных с периодом политических репрессий. Напомним, в 30-е годы прошлого века на строительство комбината «Апатит» в Кировск были направлены спецпереселенцы – раскулаченные крестьяне.