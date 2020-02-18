Память об СССР ещё жива в сердцах некоторых северян

Любопытно, что в последние 10 лет социологи отмечали у многих россиян ностальгию по СССР. В первую очередь это было связано с запросом в обществе на социальную справедливость. А что думают по этому поводу мурманчане, журналисты «Арктик-ТВ» решили выяснить во время опроса на улице. Вот, что мы услышали:

- Скажите, вы скучаете по временам СССР?

- Иной раз да. В магазин приходишь, а там были куры с ногами, ели рыбу –палтус, окунь. Всё нормальное.

- Скажите, вы ностальгируете по временам СССР?

- Да вы знаете, нет!

- Да нет, не очень!

- По-русски не знаю…

- Девушка, конечно же. Ёлки-палки, я же родился в СССР! Обалденно жили: всё дешево, всё бесплатно, пионерские лагеря…

- Мне кажется, в то время лучше было, какая-то определенность была. Сейчас каждый предоставлен сам себе, всем без разницы, люди наплевали друг на друга. Тогда дружнее было.