Память северян ещё хранит ужасы войны

Сегодня в Мурманске состоялся митинг, посвящённый Дню памяти и скорби. Ежегодно в нём участвуют ветераны, первые лица области и города, ученики школ, гости и жители Мурманска.

22 июня 1941 года в 4 утра фашистская Германия и её союзники напали на Советский Союз. Этот роковой день навсегда изменил жизни десятков миллионов человек. Почтить память воинов пришли и свидетели тех ужасных событий. Когда началась война, Антонине Иванниковой было всего 9 лет. Этот роковой и самый страшный в жизни день она не сможет забыть уже никогда.

Антонина Иванникова, ребёнок войны: «Смотрим, какие-то машины идут, а я смотрю, как будто бы сверху какие-то палки стоят от машин. А папа и говорит дедушке: «Ты знаешь, наверное, это война. У нас таких машин нет». А я говорю: «Папа, что такое война?». А он отвечает: «Людей будут убивать».

- А детей тоже? - спросила я.

Маленькая девочка навсегда запомнила зверства фашистов, которые без зазрения совести отбирали у советских семей самое последнее.

Антонина Иванникова, ребёнок войны: «К нам приходят и говорят: «Матка, яйка. Мама пошла, дала яиц. Потом вечером пришли, дала молока. Молоко всё забрали. И так каждый день они ходили к нам и всё забирали. Только не одни немцы, они как-то менялись».

Несмотря на все ужасы войны, даже в таких страшных условиях людям удавалось сохранять в своих сердцах доброту и человечность. Помогали не только друг другу, но и пытались спасти братьев наших меньших.

Антонина Иванникова, ребёнок войны: «Сложно было жить, прятали даже кошек и собак. Всех они убивали и шили себе безрукавки. У кого машинки были швейные, увидят домашних животных, забирают, чтобы шить из их шкурок».

В День памяти и скорби к памятникам приносят даже больше цветов и венков, чем во время празднования Победы. А выстрелы из оружий, звучащие в память о погибших, раздаются громче обычного.

Каждый человек обязан сохранить память о минувших годах войны и передать её своим детям.