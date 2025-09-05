Память: в Мурманске в честь Дня начала формирования Полярной дивизии прошёл торжественный митинг

84 года назад, 5 сентября 1941 года, простые северяне мужественно встали на защиту Отечества.

5 сентября 1941 года, когда над Мурманском нависла угроза захвата немецко-фашистскими войсками, была сформирована Полярная дивизия. В один строй с кадровыми военными на защиту Родины встали и простые мурманчане. Грузчики, рыбаки, работники заводов. Они отбросили силы врага и создали сплошную линию обороны, которую противник не смог преодолеть до конца войны.

Игорь Курочкин, заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе: «Сражения воинов были настолько эффективными, храбрыми и самоотверженными, что в народе её прозвали «скорой помощью» и перебрасывали их на самые тяжёлые участки. Дивизии было присвоено звание Суворова 2 степени».

Традиционный памятный митинг состоялся в сквере возле памятника «Воинам Полярной дивизии». В событии приняли участие заместитель главы Мурманска Андрей Костин и председатель областной Думы Сергей Дубовой.

Андрей Костин, заместитель главы города Мурманска: «Боевой путь дивизии Заполярьем не ограничился, в последствии она прошла половину Европы. Но главную роль, главную славу наши ополченцы добыли себе на родной Кольской земле. Много их легло на веки, и каждый из них имеет полное право на ту Золотую Звезду, которую сейчас носит город-герой Мурманск».

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Не перестаю восхищаться перед их стойкостью и мужеством. Ведь мы, когда приезжаем в Долину Славы, видим сколько там стоит памятников ребятам, погибшим во времена Великой Отечественной войны. Я думаю, что наш долг - чтить уважать и помнить тех, кто сложил голову, чтобы мы с вами жили на этой земле».

Во время встречи прозвучали слова глубокой признательности и восхищения мужеством советских граждан, а также стихи и песни, посвящённые военному времени.

Жители Мурманска возложили к монументу цветы, почтили память солдат минутой молчания.