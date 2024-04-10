Память: в Заозерске отметили 35-ю годовщину гибели атомной подводной лодки «Комсомолец»

В гарнизоне ЗАТО город Заозерск Северного флота ветераны-подводники, члены экипажа атомной подводной лодки «Комсомолец» приняли участие в памятных мероприятиях, посвящённых 35-й годовщине гибели атомной подводной лодки.

Напомним, К-278 в результате пожара потеряла плавучесть и затонула 7 апреля 1989 года в Норвежском море. Большая часть экипажа «Комсомольца» погибла. Корпус подводной лодки до сих пор находится на дне моря на более чем 1,5-километровой глубине.

Ольга Грегулева, супруга Виталия Грегулева, начальника химической службы АПЛ «Комсомолец»: «Я ему говорю, Никита, а папа где? Маленькая надежда».

Долгое время семьи экипажа «Комсомольца» не знали о ЧП, которое произошло с подводной лодкой в Норвежском море. По радио предавали об аварии на одном из крейсеров Северного флота. Но на каком именно не было известно.

Ольга Грегулева, супруга Виталия Грегулева, начальника химической службы АПЛ «Комсомолец»: «Узнали по радио, но тогда ещё не знали, что это наша лодка. Не знали».

В это время экипаж «Комсомольца», как говорят моряки-подводники, боролся за живучесть. При возвращении с похода в Заозерск в одном из отсеков начался пожар.

Игорь Орлов, командир группы дистанционного управления ядерной установкой АПЛ «Комсомолец»: «Когда на работу попал, то был момент, уж больно холодная вода была… Как учили, так и работали».

Игорь Орлов на «Комсомольце» служил командиром группы дистанционного управления ядерной установкой. В отсеки крейсера, а это часть экскурсии, организованной для ветеранов-подводников и их семей, он не спускается 35 лет. Но даже спустя столько времени, заметил знакомое по службе оборудование. 7 апреля для него и всей команды «Комсомольца» больше, чем день памяти.

Игорь Орлов, командир группы дистанционного управления ядерной установкой АПЛ «Комсомолец»: «Много людей полегло».

На борту К-278 на момент катастрофы находились 69 человек. В какой-то момент, а лодка была в надводном положении, командир принял решение об эвакуации экипажа.

Многие подводники отмечают, что тогда не было страшно, просто не было времени анализировать.

Игорь Калин, инженер гидравлической группы на АПЛ «Комсомолец»: «Большая часть экипажа оказалась в воде. Спасибо морякам-рыбакам…. Многие из нас потеряли тогда создание».

Спастись удалось 27 морякам-подводникам, большинство из которых после апреля 1989 года больше никогда не выйдут в море. Кто-то уйдёт с флота, кто-то останется, но будет служить на берегу.