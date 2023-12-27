Память жива: северянина - участника СВО, погибшего в зоне конфликта, почтили в родной школе бойца

В его честь установили мемориальную экспозицию.

Сергей Сухарников вырос в семье военных, с детства он грезил примерить форму защитника Родины. Мечта сбылась, служба сложилась, наступило время защищать страну на передовой, и он с гордостью принял этот вызов. Но погиб выполняя свой долг. Это случилось в октябре этого года в Луганской Народной Республике.

Анатолий Борщаговский, ветеран боевых действий, ветеран пограничных войск, подполковник в отставке: «Он проходил службу на отдельном контрольном пропускном пункте Мурманска. Сначала старшим контролёром, потом заместителем отделения. Потом начальником отделения. На одной из фотографий он запечатлён в то время, когда был начальником отделения КПП «Лотта». Все, кто с ним служил, отзывались о нём как о порядочном, дисциплинированном человеке и офицере».

Почтить память сослуживца, друга, члена семьи родные и близкие собрались в школе №49, в которой когда-то учился Сергей Сергеевич. В учебном заведении открыли мемориальную экспозицию, посвященную Сухарникову.

Юрий Гугин, директор МБОУ Г. Мурманска СОШ №49: «Сегодня воспитание подрастающего поколения на примере тех людей, которые беззаветно служат Родине и отдают свою жизнь, чтобы защищать нас с вами, нашу свободу, нашу независимость. Таких людей чтить и помнить необходимо обязательно».

В рамках встречи были показаны памятные фрагменты из жизни Сергея Сергеевича, выступили его друзья, а поэтесса Марина Чистоногова посвятила пограничнику стихотворение.

Марина Чистоногова (Доценко), писатель, председатель регионального отделения Культурного фронта Росси, подполковник запаса: «Он с самого начала хотел служить вместе со всеми солдатами, ему купили кирзовые сапоги. Он настоял, чтобы ему купили на Новый год именно эти сапоги. Мамочка пошила ему форму, он служил, исполнял обязанности, например, уборку помещений, сопровождал заступление в наряд пограничников, на кухне помогал и ему присваивали очередные воинские звания».

К следующему учебному году в школе планируют открыть комнату ратной славы, в которой будут увековечены имена героев.