Памяти героя посвящается…

В Мурманском международном лицее прошла историческая гостиная, посвященная памяти дважды героя Советского Союза Бориса Феоктистовича Сафонова.

На счету Бориса Сафонова более двухсот боевых вылетов и десятки сбитых самолётов противника. Первый лётчик, удостоенный во время Великой Отечественной войны звания Герой Советского Союза», погиб в мае 1942 года в тяжелом бою над акваторией Баренцева моря. Чтобы школьники не забывали отважного командира, в школах города проходят специальные уроки, получившие название «Историческая память».

- У нас важная цель - рассказать о биографии героя. И вторая важная цель - получить обратную реакцию от лицеистов, - говорит Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов Мурманска. - Наша встреча проходит буквально в канун празднования Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Исторические гостиные и другие патриотические проекты далеко не разовые акции, организуемые властями для галочки. На сегодняшней встрече с учащимися лицея говорили и о предстоящем шествии «Бессмертного полка», принять участие в котором смогут все желающие.

- Девятого мая по проспектам города-героя Мурманска пройдёт колонна «Бессмертного полка, - напомнил о традиции Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов Мурманска. - Приглашаю всех мурманчан принять участие в этом шествии. Сбор участников в 9.30- 10.00 у здания областного правительства и городской администрации по адресу: проспект Ленина, 75. Те, кто изготавливали штендеры в более раннее время, могут получить их в Доме пионеров Бредова - с 8 часов.

По словам представителей администрации, ряды Бессмертного полка» в Мурманске в этом году станут намного плотнее. Заявок на участие уже подано значительно больше, чем обычно.