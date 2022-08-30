Памятная дата - 1 сентября: в школу шли босиком, потом мыли ножки и одевали ботиночки

Первый раз в первый класс. В преддверии первого сентября съёмочная группа «Арктик-ТВ» провела опрос у жителей Мурманска, чтобы узнать, помнят ли они своё первое сентября.

Официально в нашей стране День знаний признан государственным праздником. С 1984 года и по сегодняшний день первое сентября остаётся животрепещущим событием для школьников и их родителей.

Однако, что интересно, даже спустя много лет после окончания школы, воспоминания о дне, когда нас повели в первый класс, остаются чем-то сокровенным, памятным. Мы поинтересовались у жителей Мурманска, каким они помнят свой первый день в стенах школы, гимназии или лицея. Получился интересный срез воспоминаний:

- Моё первое сентября – страх. Школа, не знаю, что происходит, как и что будет, но очень хотелось учиться.

- Не помню, слишком давно это было.

- Воспоминания обычные, хорошие. Помню первую учительницу, которая в начальных классах была.

- Помню, что очень волновалась, ничего не понимала.

- Это были первые послевоенные годы. Это тяжёлые были годы. Помнится мне, что в школу мы шли босиком, подходили к школе, там канавка с водичкой. Садились, мыли ножки и тогда одевали ботиночки, чтобы зайти в школу. Вот это я точно запомнила.

- У меня первое сентября было не здесь, я жила на юге, в Узбекистане. Там было, наверное, тридцать пять или сорок градусов. Я считаю, что это, наверное, один из самых главных праздников в жизни человека.

- Это было в городе Балашове, шестьдесят восьмой год. Первая учительница - Александра Степановна. Мне очень понравилось. Сразу понравился класс, я до сих пор дружу со многими.

- Первое сентября - солнечный, тёплый день. Первоклассники в белых фартуках с цветами, учителя любимые.

- Радостно было! Цветы, букеты, радостно в школе. Новые друзья.

- Первое сентября помню. Страшно: куча астр от прабабушки в руках. Тогда я точно не знал, что эта бадяга затянется на 11 лет.

- Я с пятьдесят третьего года, так что уже давно. Раньше было как? Рюкзак, туда-сюда и всё. Первая учительница Мария Ивановна была. Да, с первого по четвертый класс. Она нас строго держала. У нас самый лучший класс был.

- Не помню, каким у меня было первое сентября Мне кажется, что это было ужасно. Я упала и разбила коленку.

- Я не хотел вообще идти в школу. Я пришел в школу со слезами, я не хотел в школу после детского садика. Когда я был маленький, я тоже не хотел в детский садик, а потом так к нему привык, что не хотелось идти в школу. Я пришел в школу, подумал, куда я попал? что это за люди? А потом привык, появились новые знакомства, друзья.

- У меня день рождения первого сентября. Поэтому я страдаю, начиная с семи лет, каждый год. А в этом году мой ребёнок идёт в школу первого сентября, мои страдания удвоятся. Я помню, что мне обещали, что всё будет хорошо первого сентября, дарили подарки.