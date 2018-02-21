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День за днём с «Арктик-ТВ»21.02.18 19:30

Памятная доска Николаю Кононову открыта в Мурманске

Герои живут, пока мы о них помним. На одном из домов по проспекту Ленина в областном центре установили мемориальную доску в честь мурманчанина, Героя Советского Союза, освободителя Белоруссии от фашистских захватчиков Николая Кононова.

Николай Кононов родился в декабре  1911 года и после службы в армии в возрасте 25 лет приехал в Мурманск с молодой женой, устроился на работу. А в ноябре 1941 года Николай Иванович, покинув стены родного дома, отправился на фронт.

- В нашей семье память деда хранилась на протяжении всех послевоенных лет, - рассказывает Татьяна Фаюк, внучка Николая Кононова. - Мои родители, моя мама и бабушка всегда чтили его память. Бабушка не вышла замуж и свято хранила память о своём муже, как о человеке, как об отце своих детей.

В июне 1944 года младший лейтенант Николай Кононов  совершил свой героический поступок. В бою под деревней Орехи он уничтожил 20 солдат противника и подавил 3 огневые точки. В числе первых он переправился через Западную Двину и вместе со своим взводом сходу вступил в бой, который стал для него последним. В марте 1945 года Николай Иванович был посмертно удостоен высокого звания «Герой Советского Союза».

- Я читала письма, которые бабушка хранила все эти годи, - рассказывает Татьяна Фаюк, внучка Николая Кононова. – Она передала их мне. Я очень благодарна ей за это.

Среди жителей Мурманска имя Николая Кононова было долгое время фактически неизвестно. Но, благодаря интересу к истории поисковиков, удалось восстановить трагические события 1944 года и узнать подробности подвига фронтовика, который, как оказалось, имел прямое отношение к нашему городу.

Узнав о подвиге своего коллеги, судьи Мурманска выступили инициаторами в создании мемориальной доски. Место для её установки выбрали не случайно – именно в этом доме по проспекту Ленина, 63 проживала семья Николая Кононова в годы его юридической деятельности.

Администрация Мурманска идею увековечить память поддержала. Ведь, герои живы, пока мы их помним. Да и молодому поколению есть чему у них поучиться.

«Не плачь, я вернусь героем», - сказал герой молодой жене, когда уходил в 1941 году на фронт. Героем он стал, а вот с войны не вернулся.

В ближайших планах у администрации города установить стелу имени Зои Космодемьянской, бюст Александра Шабалина и памятник войнам Полярной дивизии.

 

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