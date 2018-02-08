Памятная стела Зое Космодемьянской и мемориальная доска Виктору Тимофееву скоро появятся в Мурманске

Работы мурманского скульптора Александра Арсентьева давно украшают город, среди них памятник Валентину Пикулю, бюст Героя России Тимуру Апакидзе, бюсты на Алее писателей. Сейчас в его небольшой, но уютной мастерской соседствуют величественные бронзовые скульптуры Зои Космодемьянской и Виктора Тимофеева. По макету Александра Арсентьева их отлили в Смоленске и недавно привезли в Мурманск.

Как признается автор, путь от идеи до результата был непростым. Образы разведчицы и заполярного писателя помогли воспроизвести старые фотографии.

- Фотографий документальных, чётких, хороших, таких как у Тимофеева, у Зои не сохранилось, а те, которые есть, уже испорчены ретушью, внесены какие-то изменения в эти фотографии, - отмечает Александр Арсентьев, скульптор. - Было тяжело работать над образом.

Работа над скульптурами вышла на финишную прямую, осталось только подготовить камень - основу для стелы и мемориальной доски. Вместе с постаментом памятник Зое Космодемьянской будет весить 100 килограммов и поднимется ввысь на три метра.

- Считаю, что работа нашему скульптору удалась, очень прекрасная работа. Она выполнена с душой, максимально приближена к оригиналу, показан несгибаемый дух Космодемьянской, - делится своими впечатлениями Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска.

Скоро работы отправятся к месту установки: мемориальную доску Виктору Тимофееву смонтируют на фасаде городского интеллект-центра на улице Маклакова, а памятник первой женщине Герою Советского Союза разместят в одноименном сквере на улице Зои Космодемьянской. Его открытие планируют на 22 июня, в очередную годовщину начала Великой Отечественной войны.