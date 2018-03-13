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День за днём с «Арктик-ТВ»13.03.18 19:30

Памятник Ленину требует внимания мурманчан

Памятник Ленину в столице Заполярья вошёл в перечень общественных территорий, которые могут быть реконструированы в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда».  А что думают об этом горожане, какие идеи готовы предложить, узнавали журналисты «Арктик-ТВ».

Памятник Ленину на одноименном проспекте в центре Мурманска  в прошлом году отметил свое шестидесятилетие. В далёком 1957 году центральная магистраль города была переименована из проспекта Сталина в проспект Ленина. Большинство городских мероприятий проходило в те годы именно здесь. Фундаментальный монумент, автором которого являлся известный советский скульптор Николай Васильевич Томский, когда-то являлся  символом  силы, величия и мощи страны, воплощенной в образе мыслителя той эпохи, за последние годы обветшал. Плиты из благородного камня на постаменте стали от воздействия непогоды съезжать, местами раскололись. Площадка  у памятника вместе со сквером вокруг явно требует обновления. Памятник Ленину и сквер возле него вошли в перечень благоустройства общественных территорий в рамках приоритетного федерального проекта «Комфортная городская среда».

Горожане относятся к памятнику с особым трепетом. И охотно высказывают свои пожелания:

- Мне нравится здесь вид из окна. Прекрасный памятник. Это наша культура, наша история. Если вы хотите что-то поменять, хотелось бы и колорит сохранить: фонари, парк, деревья. Птички тут прилетают.

Согласно дизайн-проекту реконструкции, памятник и постамент к нему будут отреставрированы, старый бордюрный камень и брусчатка центральной части пешеходных дорожек заменены на новые, обновят и зелёную зону сквера. Будут установлены новые системы освещения. По периметру сквера установят видеонаблюдение.

Мурманчане говорят о том, что в этом случае, памятник и сквер возле него снова станут одном из самых любимых мест, в том числе, и для молодёжи.

Для того, чтобы монумент Ленину и сквер рядом с ним, равно как и другие объекты, которые вошли в перечень приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»,  стали объектом благоустройства, а разработанные для этого дизайн-проекты были реализованы, необходимо 18 марта прийти на один из 73 участков для голосования в столице Заполярья и отдать свой голос за тот проект, который, по вашему мнению, необходимо отремонтировать в первую очередь. С дизайн-проектами реконструкции общественных территорий можно ознакомиться на официальном сайте администрации города, на экспозициях в Городском выставочном зале в деловом центре «Арктика» и в Детской театральной школе.

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Volk
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Серега ОВО
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Zviygincew
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