Памятник В.И. Ленину - визитка кольской котельной, или Моряки становятся теплотехниками

Котельная в Коле ассоциируется, как правило, с памятником вождю пролетариата. Энтузиасты извлекли скульптуру В.И. Ленина из металлолома и поставили на территории предприятия. Теперь она - достопримечательность регионального масштаба: на Ильича хотят взглянуть и туристы, и коммунисты.

Татьяна Тюренкова, машинист насосных установок: «Приходили иностранцы, приезжали на автобусах. И не раз, между прочим».

И хотя Владимир Ильич оказался беспокойным соседом - теплоэнергетики продолжают за ним ухаживать. Ели, высаженные руками сотрудников, уже стали выше памятника. Ведь на территории котельной особый климат - в прямом и переносном смысле всё расцветает.

Татьяна Тюренкова, машинист насосных установок: «Прекрасные лилии были летом - такие крупные, пионы даже сейчас кусты видно».

Сергей Лобанов местный Кулибин, призёр конкурсов рационализаторов за проект по автоматизации котельной.

Сергей Лобанов, старший мастер по ремонту электрооборудования и автоматике: «Здесь всё отечественное оборудование, ничего импортного нет. Мы ушли от бумажных носителей. Если заглянуть внутрь щита, то там современные контролеры, их легко менять и ремонтировать. Мне нравится это предприятие: серьёзное, большое, третье в области».

Бригадир электромонтёров Михаил Николаев заряжен позитивом. После застоя нулевых сейчас на производстве оживление – интересно работать.

Михаил Николаев, бригадир электромонтёров: «Учился на электрика, пришёл сюда, хорошо зарекомендовал, отслужил в армии, вернулся».

Теплоэнергетиками становятся по-разному: кто-то специально получал профильное образование, а другие, например, как Константин Синкевич, мечтал покорять моря и океаны. Но в итоге смели профессию судомеханика на энергетика, хотя отмечает сходство между вахтой в море и сменой на котельной.

Константин Синкевич, начальник смены: «Ответственность в работе. Все должны выполнять свои функции добросовестно и профессионально, чтобы никакое звено нигде не нарушилось».

Роман Константинович Куликов, начальник всех котельных Кольского района: двух угольных и семи мазутных - от Колы до Териберки. Он выпускник мурманской «вышки», когда- то ходил в море на промысловых судах.

Роман Куликов, начальник кольского района АО «МЭС»: «Я начинал свою деятельность на котельной посёлка Молочный, устроился туда временно. А до этого ходил в море. Устроился, чтобы перекантоваться между рейсами, получилось, что задержался».

Мог быть четвертым механиком, а вырос до начальника района - считай капитан!