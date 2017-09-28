Памятник воинам Полярной дивизии предлагают возвести в одноимённой аллее

Вопрос об установке полноценного памятника войнам Полярной дивизии обсудили сегодня на собрании общественной организации «Мурманск-город герой». Михаил Белошеев предложил разместить мемориал в уже существующей одноименной аллее.

Полярная дивизия была сформирована в сентябре 1941 года. В неё вошли более 10 тысяч добровольцев. Учителя, железнодорожники, рыбаки, строители военного Мурманска. Они оказали неоценимую помощь бойцам 14-й армии Карельского фронта. Совместными усилиями отбили натиск врага и остановили наступление немцев. Судьба Полярной дивизии героическая и в то же время трагическая. Всего за 3 недели боёв погибли 700 человек.

Вопрос о сознании достойного памятника поднимается уже много раз. Инициаторы призывают всех мурманчан внести в свой вклад в его создание.

- Мы планируем выйти с инициативой к общественным организациям, к мурманчанам, чтобы в городе Мурманске появился народный памятник «Войнам Полярной дивизии», - сказал Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Мурманчане должны помнить, что ценой многих жизней воинов Полярной дивизии, враг был остановлен буквально на подступах к городу-герою Мурманску. Я считаю, что наша обязанность такой памятник поставить, чтобы следующее поколение помнило, какой ценой завоеван мир.