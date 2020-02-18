Памятник Жертвам интервенции – веха нашей истории

Мурманчанам о начальном периоде становления молодого социалистического государства напоминает Памятник Жертвам интервенции, который установлен в сквере около улицы Ленинградской, рядом с бывшим кинотеатром «Родина». Он был открыт 7 ноября 1927 года на площади Свободы, на месте захоронения узников Иокангской военной тюрьмы и участников вооруженного восстания в Мурманске

Когда-то памятник использовался в утилитарных целях как трибуна для праздников и демонстраций – ведь автор проекта инженер Савченко предусмотрел специальные площадки «ля знамён, оркестра и публики. Однако сейчас политики на него не поднимаются, а произносят пламенные речи у подножия памятника. Здесь же проходят стихийные траурные митинги –последний в память о жертвах авиакатастрофы в Шереметьево состоялся в мае 2019 года.