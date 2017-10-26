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День за днём с «Арктик-ТВ»26.10.17 19:30

Памятнику оленно-транспортным батальонам - быть, увеличению ставки земельного налога – не избежать

Минута молчания, память о Великой Отечественной войне и налоговые льготы – за напряженную повестку дня взялись сегодня  депутаты городского Совета Мурманска. Один из самых резонансных вопросов заседания – установка нового мемориала в Первомайском округе.

Началось заседание мурманского горсовета с минуты молчания. 9 октября ушёл из жизни депутат городского Совета депутатов Евгений Шовский. На его месте в горсовете сегодня лежали красные гвоздики. Согласно закону, народные избранники на этом заседании должны были проголосовать за досрочное прекращение полномочий бывшего коллеги. Выборы на освободившееся место в горсовете пройдут осенью 2018 года.

На заседании горсовета обсудили и вопрос создания в Мурманске памятника оленно-транспортным батальонам. Тема эта саамами поднимается давно, так как коренные жители Кольского полуострова наравне с другими бойцами участвовали в освобождении Заполярья от нацистов. Идею городские власти поддержали и даже предложили место для памятника - площадку рядом с администрацией Первомайского округа.

- Этот вопрос уже неоднократно обсуждался нами, - отметил Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - И не первый раз он  выносится на Совет депутатов. Я уверен, что сегодня мы сделаем значительный шаг вперёд в этом деле. Инициаторами создания выступила общественная организация «Ассоциация кольских саамов».

На заседание пригласили представителей коренного населения Кольского полуострова. С собой они привезли образцы народного творчества и традиционные саамские наряды и даже организовали в зале небольшую выставку.

- Мы надеемся, что сегодня будет принято важное для нас решение, - говорит Елена Яковлева, руководитель Ассоциации кольских саамов. – Мы благодарны депутатам, которые обратили на наше предложение, которое очень важно для наших будущих поколений.

Муниципальные депутаты с предложенной площадкой согласились единогласно, проект начнут реализовывать уже в следующем году. После голосования депутаты перешли к другим вопросам повестки дня. Среди них - второе чтение Правил благоустройства города. «По сути, это единственный документ, который определяет комфортность содержания территорий, в том числе и дворовых территорий, содержания зданий, с внешней стороны, уборка мусора, зелёных насаждений, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Всё, что связано с комфортной городской средой, что оказывает влияние на повседневную жизнь нашего города, оказывает  большое влияние на самочувствие горожан».

Также депутаты обсудили изменение земельного налога на территории Мурманска. Ставку, предусмотренную Налоговым кодексом, увеличат до предела, а часть льгот отменят. Коснутся изменения, в первую очередь, государственных предприятий и учреждений.

 

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