Памятную дату для Заполярья отметили в ДК имени С.М. Кирова

В Мурманском областном Дворце культуры имени С.М. Кирова состоялись торжества, посвящённые 81-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Историки подчёркивают, что именно разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, а не освобождения. Эти факты надо знать, эту дату необходимо помнить.

23 октября 1944 года в результате успешной наступательной Петсамо-Киркенеской операции враг был повержен. Но не только участников тех событий чтят северяне в этот день. Они отдают дань уважения всем жителям Мурманской области и ополченцам Полярном Дивизии, и сестрам милосердия госпиталей, и рыбакам, и труженикам порта, ковавшим сообща нашу Победу.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Всех этих людей мы вспоминаем сегодня, низко им кланяемся, потому что эти люди защитили страну, не дали захватить Мурманск. И важно то, что сегодня северяне, защищая нашу страну на СВО, выполняют свой долг. Всех поздравляю. Здесь много ребят и детей - активных патриотов. Уверен, чтобы не случилось, люди встанут, каждый исполнит свой долг».

Эта связь времён все эти годы бережно поддерживалась нашими поисковыми отрядами. Благодаря их усилиям каждый год мы возвращаем из небытия безымянных солдат.

Евгений Сахаров, заместитель командира поискового отряда «Зов»: «Последний год мы работаем над реконструкций нашей комнаты боевой славы, нам есть, что рассказать и показать».

Владимир Белоусов, волонтёр поискового отряда «Долг»: «Хорошо, что мало стало захоронений. Сейчас 36, шесть именных. Это говорит о том, что мало осталось на поле боя бойцов Красной Армии».

Глава региона вручил ордена Мужества родственникам погибших земляков – участников специальной военной операции. Он отметил земляков, которые внесли особый вклад в общественную и благотворительную деятельность в нашем регионе. Например, участники объединения «Самые северные умельцы – фронту» отличились в производстве оснастки для бойцов СВО с использованием 3Д-печати и микроэлектроники.

Антон Гапеев, руководитель общественного объединения «Самые северные умельцы – фронту»: «Это устройство сбросов, которые используются как в гражданских целях, так и при боевых задачах. Это устройство оснастки снарядов для стабилизации полётов, это медицинские устройства, которые позволяют сохранить ампулы и медпрепараты в условиях боя».

В вестибюле «Кировки» была организована экспозиция, на которой были представлены краеведческие материалы, выставка вооружения и проводились мастер-классы по тактической медицине. Ведь навыки оказания первой помощи нужны и в мирное время.