Памятную доску погибшему в Афганистане бойцу открыли в школе № 42 Мурманска

Памятную доску погибшему в Афганистане Сергею Минькову открыли в школе № 42 города Мурманска. На торжественной церемонии присутствовала мама военнослужащего, которая потеряла сына 36 лет назад.

Нашему земляку Сергею Минькову было всего 20 лет, когда его призвали на службу в Вооруженные силы СССР. После учебки парня вместе с такими же, как он мальчишками отправили в Афганистан.

До армии Сергей успел поработать на судоверфи, поэтому служить ему пришлось водителем-механиком бронемашины. Во время одного из боев молодой человек погиб, его посмертно наградили орденом Красной Звезды, а тело предали земле на родине. С тех пор минуло 36 лет, но боль матери не утихает.

«Очень тяжело родителям хоронить своих детей, - говорит Клавдия Минькова, мама Сергея Минькова. - Им бы жить да жить, но, видимо, такая у всех судьба».

Открытие мемориальной доски стало возможным благодаря совместным усилиям коллектива школы, в которой учился Сергей Миньков и представителей региональной организации «Ветераны и инвалиды войны в Афганистане». По мнению ветеранов, сейчас главная задача сохранить память обо всех павших бойцах.

«Если есть прошлое, значит, будет и будущее, - уверен Сергей Косинов, заместитель председателя по общественным связям Мурманской региональной организации «Ветераны и инвалиды войны в Афганистане». - Это наше прошлое. Прошлое и в сороковых годах, когда отцы и деды брали Берлин, они свою миссию выполнили. Сейчас на южных рубежах наши вооруженные силы выполняют свой долг. Это живой пример».

Митинг, посвященный открытию памятной доски, закончился минутой молчания и возложением цветов.