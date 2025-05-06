Памятные медали «80 лет разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье» вручили ветеранам
Встреча со свидетелями Великой Отечественной войны – важное мероприятие, цель которого отдать дань уважения и выразить благодарность тем, кто прошёл через страшные испытания военных лет.
В штабе общественной поддержки провели традиционную встречу перед празднованием Великой Победы с участниками мурманской организации «Дети Великой Отечественной войны», членами Мурманского областного Совета ветеранов и ветеранами-блокадниками.
Владимир Котов, председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Мурманской области: «Я, как ветеран, считаю, что надо говорить о войне … И войну я через себя пропустил».
В тёплой и душевной обстановке, где каждый участник делился своими воспоминаниями, глава региона вручил ветеранам памятные медали «80 лет разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье».
Участники встречи подготовили подарок и Андрею Чибису.
Свои поздравления с наступающим юбилеем Победы выразили и юные мурманчане. Для ветеранов ребята выступили с творческими номерами.
Татьяна Сахарова, сенатор Совета Федерации от Мурманской области: «Мы сегодня и всегда должны говорить о той войне … А в период СВО это несёт большой смысл».
После торжественной части встреча продолжилась в формате свободного общения. У собравшихся была возможность пообщаться с ветеранами и ещё раз лично поздравить с наступающим праздником Великой Победы.