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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.05.25 19:30

Памятный автопробег посвятили 11-летию создания ЧВК «Вагнер» и 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

1 мая отмечается не только День весны и труда. В этот день 11 лет назад была создана ЧВК «Вагнер». Члены этой компании принимали активное участие в специальной военной операции, некоторые из них не вернулись домой.

В честь 11-летия со дня основания компании участники «Вагнера» провели в Мурманске памятный автопробег. Мероприятие поддержал губернатор Мурманской области. Остаться в стороне правительство региона не могло: бойцы ЧВК «Вагнер» отдавали жизни за Отечество в зоне СВО. А в Мурманской области участников специальной военной операции принято поддерживать.

Стартовал автопробег от кладбища в Мурмашах, а первую остановку «музыканты» сделали у мемориала воинам-интернационалистам в сквере у театра Северного флота.

Ветеран боевых действий: «Цель автопробега – почтить память, навести порядок на могилах, почтить память ребят, которых с нами нет. Показать, что мы есть, мы никуда не ушли. Мы в любой момент готовы защищать интересы нашей Родины, страны».

В Мурманской области несколько сотен человек, когда-то служивших в составе ЧВК «Вагнер». Сейчас, находясь на родной земле, они продолжают общение, поддерживают военнослужащих и ветеранов, ведут активную общественную деятельность.

Ветеран боевых действий: «У нас сейчас работает региональная общественная организация «Патриоты Отечества». Данная организация занимается оказанием помощи участникам СВО и не только. Большая нагрузка, наверное, помощь ветеранам, которые сейчас в Мурманской области, которым надо помогать устраиваться на работу».

Важно отметить, что жители региона также помогают участникам ЧВК «Вагнер» в их нынешней работе в тылу.

Ветеран боевых действий: «Хочется сказать огромное спасибо фонду «Защитники Отечества», который всячески нам помогает. И ассоциацию «Ветераны СВО» тоже хочется поблагодарить».

Участники автопробега посетили и кладбище в Росляково, а также возложили цветы у Вечного огня рядом с мурманским Алёшей в память о героях, которые защитили Родину в кровопролитной Великой Отечественной войне.

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