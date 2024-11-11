Памятный знак «Населённый пункт морской доблести» видяевцам вручил губернатор Андрей Чибис

Видяево – небольшой закрытый гарнизон Мурманской области. Своё название посёлок получил в честь легендарного командира подводных лодок Щ-421 и Щ-422.

В июле 1943 года Фёдор Алексеевич Видяев ушёл в свой последний девятнадцатый поход. В Мурманской области каждый знает имя храброго подводника, кавалера трёх орденов Красного Знамени и ордена Британской Империи 4-й степени.

А в Музее истории гарнизона герою посвящён стенд, рассказывающий о его жизни и подвигах на военной службе. В день рождения подводника каждый год жители посёлка устраивают праздничный концерт в Доме офицеров, чтобы почтить память героического земляка.

Наталья Олещенко, исполняющая обязанности директора Детской музыкальной школы ЗАТО Видяево: «Для нас - для жителей, наверное, самое важное, эту дату помнить и гордиться. Потому что Видяево, вы себе не представляете, я здесь родилась и выросла. Я, получив образование, вернулась работать. Я уже на пенсии, внук пошёл учиться. И я счастлива, что Видяево есть и процветает. Мне кажется, что его очень облагораживает нынешнее руководство и делает всё возможное, чтобы сохранить жемчужину нашей Мурманской области».

В Видяево немало старожилов, живущих там же, где трудились и служили их родители. Казалось бы, небольшой посёлок, однако, люди отсюда не уезжают. Видяевцы продолжают служить Родине: кто-то в море, а кто-то на берегу.

Лидия Дубовая, почётный гражданин ЗАТО Видяево: «Очень горды за своих мужей. За то, что практически каждый раз, каждый год в этом зале мы видели награжденных за выполнение боевых задач с оценкой отлично и очень гордились этим».

Однако, в гарнизон приезжают и новые жители. Спокойствие небольшого городка влюбляет новоприбывших. И речь здесь не только о военнослужащих. В посёлке появляются новые учителя, врачи.

Клавдия Оспанова, директор школы №1 ЗАТО Видяево: «Переполняют чувства гордости и радости за родной посёлок. За не столь продолжительное время, я всего здесь 4 года, на сегодняшний день я уже директор школы. Вижу кардинальные изменения в лучшую сторону – делается всё для жителей, для детей и для нас для всех. Очень приятно и отрадно, что будущее есть у нас».

Татьяна Балабанчик, учитель начальных классов школы №1 ЗАТО Видяево: «На глазах посёлок меняется. Я приехала сюда в 2019 году и за прошедшие пять лет очень многое поменялось в лучшую строну. Так что гордость чувствую».

В этом году у видяевцев есть особый повод для гордости. В 112-й день рождения Фёдора Видяева посёлку присвоили почётное звание «Населенного пункта морской доблести». Памятный знак и свидетельство вручил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Вы все служите нашему родному Отечеству, поэтому для меня большая честь сделать это именно сегодня, в этот замечательный праздничный день. И, конечно, низкий поклон всем тем, кто сегодня защищает страну, низкий поклон всем тем, кто живёт в гарнизоне».

На памятном символе, врученном посёлку, изображена подводная лодка, напоминающая ту самую знаменитую «Щуку», на которой служил Ведяев. В честь присвоения звания и дня рождения Фёдора Видяева на сцене Дома офицеров выступили творческие коллективы. Каждое выступление отсылало к определенному этапу жизни Фёдора Алексеевича. Через песни и танцы артисты рассказали гостям о том, как жил и нёс службу подводник.