Памятный знак с именами погибших моряков судна «Онега» будет временно установлен в храме Спаса на Водах в Мурманске

Его разместят там с 28 декабря до середины января. Он будет доступен для всех, кто захочет почтить память рыбаков.

28 декабря в храме пройдут богослужения.

В день трагедии в конце прошлого года была создана комиссия при правительстве региона. С родными на протяжении долгого времени работали психологи, а также кураторы, которые помогали с документами. Родственники погибших и пострадавших моряков получили все полагающиеся им выплаты. Кроме того, для близких был организован выход в море к месту гибели судна. Некоторые вопросы остаются на контроле правительства по сей день.

В гибели экипажа траулера «Онега» следователи подозревают заместителя руководителя компании-судовладельца, которому капитан судна, находясь на промысле в акватории Баренцева моря, сообщил о сложной погодно-климатической обстановке и постоянном процессе обледенения судна.

Напомним, Рыболовецкое судно «Онега» затонуло в Баренцевом море у Новой Земли 28 декабря 2020 года. Из 19 человек, находившихся на борту, спастись удалось только двоим.