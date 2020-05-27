Пандемии вопреки - Мурманская областная Дума собралась на очередное заседание

На повестке более 30 вопросов. Большинство касается поддержки предпринимателей и граждан, оказавшихся в непростой ситуации из-за пандемии коронавируса.

Во время заседания Мурманской областной Думы депутаты рассмотрели пакет законов, призванный привлечь новых резидентов для территории опережающего развития «Столица Арктики». Сейчас резидентов четверо. Среди них - крупные компании «НОВАТЭК», «Морской торговый порт Лавна» и «Морской терминал Тулома».

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Рассмотрим три законопроекта. Это налог на имущество и другие законопроекты, которые создают такие условия, что будущим резидентам будет интересно идти к нам работать. Им дадут налоговые послабления на определённый период - от 5 до 25 лет. И, конечно, надеемся, что эти законопроекты привлекут больше инвесторов в Мурманскую область».

Ещё один важный законопроект - отмена транспортного налога для фирм и индивидуальных предпринимателей, пострадавших от пандемии коронавируса в стране. Компании освободят от налога в этом году, а индивидуальных предпринимателей за 2019 год. Тем, кто налог уже успел заплатить, деньги зачтут в следующем налоговом периоде. Также депутаты рассмотрели закон о самообложении для самозанятых граждан.

Борис Пищулин, председатель комитета областной Думы по бюджету, финансам и налогам: «С 1 июля такой режим вводится на территории Мурманской области. Для чего он нужен и почему мы настойчиво пытались добиться, чтобы мы попали в число экспериментов? С 1 января 2020 года отменяется единый налог на вменённый доход. Та группа предпринимателей, субъектов малого и среднего предпринимательства, которые пользовались этой достаточно простой системой налогообложения, они просто выпадали, и перейти на другую систему налогообложения было достаточно сложно. Вот мы специально ввели такую дату, 1 июля, ввести налог на самозанятых, чтобы за эти пол года те, кто теряют право применения ЕНВД, с 1 января могли адаптироваться к этим условиям и подготовиться к переходу на новую систему налогообложения».

И это лишь небольшая часть законопроектов, направленных на улучшение экономической ситуации в Заполярье. Подробнее о том, как прошло заседание Мурманской областной Думы и какие законы в итоге были приняты, смотрите в эфире телеканала «Арктик-ТВ» 30 мая.