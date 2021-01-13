236 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. 4 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+154), Североморске (+23) и Кандалакшском районе (+13).

Пандемия коронавируса в России может закончиться ближе к концу лета. Такое мнение высказал вирусолог, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев. А глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила 10 января, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за первые десять дней 2021 года снизилась на 12%, однако, говорить о стабилизации ситуации пока рано.