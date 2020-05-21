Пандемия мешает бизнесу, депутаты - помогают

На пленарном заседании в Государственной Думе рассматривали изменения в законодательные акты для обеспечения устойчивого развития экономики. Подробностями поделился депутат Алексей Веллер на своей странице в соцсети.

Закон предусматривает возможность для туристов вернуть свои деньги за несостоявшиеся поездки. А также затрагивает взаимоотношения арендодателей и арендаторов. То есть, предприниматели малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей, могут и пересмотреть плату за арендуемые помещения. В случае недостижения сторонами договоренностей, они могут расторгнуть договор в одностороннем порядке, без уплаты штрафных санкций.

Алексей Веллер сообщил, что скоро законопроект будет принят в окончательном чтении. Однако депутат отметил, что поданные им поправки к данному документу не прошли, но он не расстроен, потому что считает найденные решения разумными и, по сути, очень близкими к его предложениям.