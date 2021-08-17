Пандемия, накрывшая мир в самом конце 2019 года, ощутимо повлияла на жизнь всего населения нашей планеты

Начиная с постоянного ношения масок и заканчивая закрытыми границами. Трудовая сфера также не оказалась в стороне, какие-то профессии практически исчезли, а какие-то, наоборот, получили второе дыхание.

Практически с момента своего появления кино стало частью мировой индустрии развлечений. Естественно, кинокартины сами собой воспроизводится не могли, для этого были нужны особые специалисты – киномеханики. По меркам истории, профессия эта относительно молодая – ей чуть больше 120 лет. Вплоть до недавнего времени труд мастеров кинопоказа позволял простым людям наслаждаться новыми фильмами.

Но технический прогресс вместе с пандемией внесли свою лепту в это ремесло. Теперь человек не требуется, за него работает аппаратура. Монструозного вида плёночные киноустановки сменились новым поколением лазерных проекторов, управляющихся дистанционно. А фильмы хранятся не на плёнке, а на специальных жёстких дисках.

Вусала Гасанова, администратор кинотеатра: «Здесь у нас находится проектор, который отображает фильм. Лазерное излучение. У нас есть жёсткий диск, который нам присылает дистрибьютор. Соответственно, мы его включаем для закачки фильма, с компьютера загружаем фильм на кинопроектор, потом он отображается на экране».

В кинопроекционной никто больше не сидит, поскольку в этом нет необходимости. Также исчезли и монтажный стол, и дополнительный кинопроектор, а профессия киномеханика практически полностью ушла в прошлое. Более того, из-за пандемии индустрия сейчас переживает не лучшие времена, кинотеатрам приходится идти на значительные ограничения и издержки, чтобы сохранить и так сильно поредевшую аудиторию.

Однако кому-то убытки, а кому-то новые возможности: коронавирус дал серьёзный толчок для развития онлайн-проката видеопродукции, например, курьерских сервисов. Как нам рассказали представители мурманской службы доставки, за последние полтора года услуги их фирмы стали в разы востребованнее.

Евгений Осетров, руководитель складского отдела службы доставки: «Количество доставок возросло раз в пять, объёмы увеличились».

Технический прогресс не обошёл и доставщиков, процесс перевозки посылок значительно оптимизирован: курьеры получают информацию об адресах назначения посредством специального приложения, синхронизированного с корпоративным сервером.

Евгений Осетров, руководитель складского отдела: «Каждое утро с Санкт-Петербурга приходит магистральная машина с консолидированным грузом, работники склада принимают груз, сортируют на то, что поедет в другие офисы, по области. Затем приходит курьер, мы собираем курьеров, распределяем их по маршрутам».

Ещё пару лет назад было сложно представить, что курьеры будут приходить прямо к вам домой и доставлять практически всё что угодно: еду из ресторанов, посылки и продукты из супермаркетов.