Пандемия нанесла удар по бюджету Мурманска

Городской Совет депутатов провёл внеочередное заседание. Причиной встречи народных избранников стал всего один, но очень важный вопрос, – исполнение бюджета за прошедшие 9 месяцев. По словам представителей муниципалитета, это был действительно сложный период, но настало время выходить из кризиса. Даже, несмотря на то, что коронавирус продолжает атаковать северян.

Заседание горсовета Мурманска началось с объявления: трое депутатов заболели Ковид-19. Это Станислав Ланин, Тамара Прямикова и Ирина Андреева. Последняя, на своей странице в соцсети поделилась этой нерадостной новостью с друзьями и подписчиками. Ирина Евгеньевна уже идет на поправку и ждёт возвращения на работу. А тем временем её коллеги - депутаты обсуждают бюджет.

По словам главы города, самым трудным периодом для Мурманска стала весна. Когда практически всё замерло из-за режима всеобщей самоизоляции. Закон об изменении системы налогообложения, принятый областной Думой, стал второй причиной осложнения бюджета.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Буквально с марта по июнь ситуация была очень непростая. Потом мы начали выравниваться потихонечку. Но, естественно, не достигли тех результатов, которые бы хотели. Суммарные потери по году мы прогнозируем в 1,3 млрд рублей. Это очень много».

Уже разработаны меры по выходу из сложившейся кризисной ситуации.

Некоторые из пунктов плана требуют обсуждения и доработки, другие уже реализуются. Например, принято решение об увеличении дефицита бюджета до максимально возможного. Но эти потери компенсирует областная казна.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Мы уже понимаем, что получим не менее 424 млн рублей помощи из областного бюджета. Мы с Андреем Чибисом неоднократно этот вопрос обсуждали в рамках рабочих совещаний. И эта поддержка, будем считать, нами уже получена».

По словам сити-менеджера, дополнительно необходимо получить ещё не менее 600 миллионов рублей. Городские депутаты рассчитывают на поддержку правительства Мурманской области и в IV квартале этого года.