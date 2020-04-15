Пандемия не мешает строительству ледовой арены

Несмотря на сложившуюся ситуацию, строительство ледовой арены на улице Капитана Орликовой в Мурманске обещают завершить в срок. Работы на объекте не прекращаются, отставаний от графика нет.

Уже закончен монтаж сэндвич-панелей и межэтажного перекрытия, проложены электрические сети. Монтируются окна и витражи, подходят к концу кровельные работы.

Параллельно рабочие занимаются устройством плиты пола и возводят внутренние перегородки и стены. Планируется, что строительно-монтажные работы завершатся в конце нынешнего года. А дальше примутся за начинку – она должна быть современной и технологичной: поле с регулируемой температурой льда, просторные раздевалки с саунами, универсальный зал с тренажерами и хореографическим станком, а также кафе с панорамным видом на ледовое поле.