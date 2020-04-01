Пандемия не остановит призывную кампанию

Напомним, она стартовала 1 апреля. На Северном флоте планируют привлечь около 2 тысяч новобранцев из Мурманской и Архангельской областей.

При этом в Республике Коми и Ненецком автономном округе призывные мероприятия в рамках весеннего призыва проводиться не будут в соответствии с законодательством.

На Северном флоте пояснили, что практические мероприятия, связанные с работой призывных комиссий начнутся не ранее 13 апреля. А к местам службы первые призывники отправятся не ранее 20 мая. Такие меры ввели, чтобы не допустить распространение инфекции. Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что перед отправкой всех призывников будут тестировать на коронавирус, а по прибытии в части новобранцам предстоит двухнедельный карантин.