Пандемия не помешала работе врачам Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина

Доступность медицинской помощи в сложный период пандемии коронавируса, внедрение современного оборудования и новые методы лечения - о планах на будущий год и итогах уходящего сегодня говорили в хирургическом корпусе Мурманской областной клинической больнице им. Баяндина.

Пандемия COVID-19 затронула все сферы жизни общества, но самую большую нагрузку взяла на себя система здравоохранения, однако, даже во время пиков заболеваемости удавалось сохранять прежний объём хирургической помощи, отмечают в областной больнице.

Арам Манучаров, заместитель главного врача по хирургической помощи Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина: «Практически устранена очередь по отделению офтальмологии. А раньше время ожидания доходило до четырёх лет, сейчас время ожидания очереди при катаракте снизилось до четырёх месяцев. В этом году планируется увеличение приёма практически в полтора раза, думаю, что к концу года очередь перестанет существовать. Полностью за последние два года устранили очередь коронографии, отделения кардиологии и кардиохирургии».

Достижения на этом не заканчиваются: в областной больнице активно практикуют новые уникальные методы лечения, например, технику одномыщелкового протезирования. Она позволяет заменять не весь коленный сустав, а только поврежденную часть.

Андрей Иванов, заведующий отделением травматология-ортопедия Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина: «Хороша она прежде всего тем, что это менее травматичная операция, чем тотальное протезирование. Во-вторых, более быстрая реабилитация, в-третьих, остаётся шанс, если прогрессирует артроз, то более простая и лёгкая ревизия, можно обойтись небольшими специальными компонентами, а не обычным первичным тотальным протезом».

Проблема болезней суставов всегда была актуальной, в особенности для пожилых людей. Из-за болевых ощущений, пенсионерам становится банально тяжело передвигаться. Помочь в этом может только операция – техника частичной замены сустава наиболее щадящая. Татьяна Сметанникова поняла это на собственном опыте. Операцию женщине сделали всего неделю назад, но она уже способна наступать на протезированную ногу.

Татьяна Сметанникова, пациент: «Чувствую себя хорошо, выписывают сегодня, 18 числа».

Такие операции врачи делают по полису ОМС или по квоте на высокотехнологичную медицинскую помощь.